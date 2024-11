Bluesky récupère les utilisateurs mécontents d’X après l’élection de Trump

Un afflux d’utilisateurs à chaque polémique

La bienveillance toujours mises en avant sur Bluesky

Les critiques de l’influence d’Elon Musk sur X

Bluesky face aux défis de la concurrence

Initialement accessible sur invitation, Bluesky est devenu public en février dernier. Cette phase fermée a permis de renforcer la modération et de mettre en place plusieurs fonctionnalités, dont un fil d’actualité personnalisé et des messages privés. Le réseau a vu son nombre d’utilisateurs grimper de 13 à 15 millions au cours des dernières semaines,. Et ça n’est pas la première fois : en août, Bluesky avait aussi enregistré une forte affluence suite au blocage d’X au Brésil, où la majorité des utilisateurs déçus ont migré vers ce nouveau réseau. Pour ses nouveaux membres, dont des journalistes et personnalités publiques, Bluesky semble être considéré comme un espace de partage plus apaisé , rappelant les débuts de Twitter.Sous la direction d’Elon Musk, X a connu plusieurs changements controversés qui ont mené à des départs massifs. Parmi les plus importants,considérés comme très à droite. La campagne électorale a accentué cette tendance, avec un Elon Musk affichant un soutien explicite envers Donald Trump, jusqu’à son entrée au gouvernement (pour faire simple, même si c’est un peu plus compliqué que ça). De nombreux utilisateurs, désabusés par l’orientation de la plateforme, ont choisi de rejoindre Bluesky, un réseau que certains considèrent comme une alternative plus neutre. La décision du journal britannique The Guardian de quitter X il y a quelques heures, en raison de ses dérives, montre là aussi la méfiance croissante vis à vis de la gestion de Musk.Malgré l’augmentation de ses abonnés, Bluesky reste bien en deçà d’X en termes d’audience.. Quoi qu’il en soit, Bluesky continue de croître rapidement, en doublant sa base d’utilisateurs en trois mois. En parallèle, X a annoncé un record de 942 millions de messages publiés dans le monde le jour de l’élection, ce qui montre quand même une certaine de la résilience de sa plateforme face aux départs.En dépit des pertes d’utilisateurs et d’annonceurs, Musk semble déterminé à utiliser X pour promouvoir ses opinions politiques., un rôle qui consolide encore plus son influence politique. Cette proximité avec l’administration Trump pourrait servir ses autres entreprises comme Tesla et SpaceX. Musk semble privilégier ses intérêts économiques et politiques à court terme au détriment de la pérennité de X.Faites-vous partie des déçus de X/Twitter ? Avez-vous testé Bluesky