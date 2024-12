Avec Butterfly, Bluesky débarque sur votre Apple Watch

Bluesky au poignet : comment ça marche ?

Une configuration simple, mais un peu fastidieuse

Des fonctionnalités pratiques, mais limitées

Hey, pensez à nous suivre sur Bluesky !

Un outil encore perfectible

Avec l’essor de Bluesky , il n’est pas surprenant de voir des développeurs proposer des clients originaux pour enrichir l’expérience utilisateur. Butterfly, conçue par Reuben Catchpole (déjà connu pour l’application Lens dédiée à Instagram sur Apple Watch ), répond à cette demande en offrant un accès rapide et minimaliste au réseau social depuis une montre connectée.Pas besoin de la jumeler avec une version iPhone pour l’utiliser. Une fois installée, elle permet de consulter son fil d’actualité, d’interagir avec les publications et d’accéder à d’autres fonctionnalités, comme l’envoi de messages ou la rédaction de posts.Pour se connecter, l’application nécessite un mot de passe ou un mot de passe d’application, une option recommandée pour plus de sécurité.L’application prend également en charge plusieurs comptes. Cette fonctionnalité est accessible via un menu dans l’interface principale, ce qui permet de basculer entre différents profils sans difficulté.Butterfly est très simple à utiliser : la navigation dans le fil d’actualité est fluide, grâce à l’utilisation de la molette digitale de l’Apple Watch.Ces options avancées ne sont pas toujours optimales. Les boutons de l’interface, trop petits, sont parfois difficiles à sélectionner, et des bugs mineurs, comme des erreurs dans les notifications, viennent nuire un peu à l’expérience utilisateur.Malgré ces défauts, Butterfly remplit bien sa mission principale : permettre une consultation rapide et discrète de Bluesky Ou alors pour faire un saut sur votre timeline avec votre montre pendant que vous êtes chez le coiffeur.Bref, Butterfly apporte Bluesky à votre Apple Watch avec un design épuré et des fonctionnalités de base bien pensées.Et puis surtout, suivez-nous sur Bluesky