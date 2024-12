Automattic obligé de rétablir l’accès de WP Engine à WordPress.org

Pourquoi WP Engine et Automattic sont en conflit ?

Matt Mullenweg

Une décision judiciaire en faveur de WP Engine

préjudice irréparable

Un impact pour la communauté WordPress

Et maintenant ?

WP Engine, un service d’hébergement spécialisé pour les sites WordPress , a accusé Automattic, la société derrière WordPress.com, de nuire à ses activités. En septembre 2024, le PDG d’Automattic, Matt Mullenweg, a critiqué publiquement WP Engine , l’accusant de profiter des ressources WordPress sans assez contribuer à la communauté open source. Automattic a ensuite bloqué l’accès de WP Engine à WordPress.org,Pour couronner le tout, Automattic a créé un site listant les anciens clients de WP Engine, un geste perçu comme une attaque directe. WP Engine a alors décidé de porter l’affaire devant les tribunaux,Un juge californien a donc donné raison à WP Engine en émettant une injonction préliminaire. Cette décision oblige Automattic à :Restaurer l’accès de WP Engine à WordPress.org.Rendre à WP Engine le contrôle de son plugin ACF.Supprimer la liste des anciens clients de WP Engine affichée sur un site créé par Automattic.Le tribunal a également rejeté l’argument selon lequel WP Engine dépendait illégitimement des ressources de WordPress.org.WordPress alimente plus de 40 % des sites internet dans le monde, et sa force repose sur son caractère open source.Cette décision cherche à ramener un peu de stabilité dans cet écosystème, en permettant aux utilisateurs et développeurs de continuer à travailler sereinement avec les outils de WordPress . WP Engine a salué cette décision,L’injonction est temporaire et restera en place jusqu’à ce qu’un verdict final soit rendu. Automattic prévoit bien sûr de contester cette décision,