Mozilla retire la fonction « Do Not Track » de Firefox

Lancée en 2009, la fonctionavait pour objectif de demander aux sites web de ne pas suivre les utilisateurs via des cookies ou d’autres technologies de suivi. Une fonction interessant mais qui a rapidement montré ses limites. La majorité des sites web ignorait ces demandes, puisqu’aucun cadre légal ne les contraint à le faire.En 2019, Apple avait déjà abandonné cette fonction pour son navigateur Safari . Mozilla a donc décidé que Firefox suivrait le même chemin, en retirant cette option à partir de la version 135.C’est une enquête menée par DuckDuckGo en 2019 a confirmé les lacunes de cette fonction. Selon l’étude, 77 % des utilisateurs ignoraient que leur demande de non-suivi pouvait être ignorée.En parallèle, Mozilla a aussi reconnu par le passé quepouvait parfois réduire la confidentialité, sans entrer dans les détails. De quoi nous confirmer l’idée que des solutions plus efficaces sont nécessaires pour protéger les utilisateurs en ligne qui le souhaitent.Plutôt que de se fier à DNT, Mozilla recommande l’utilisation du Global Privacy Control (GPC), un paramètre visiblement mieux respecté et soutenu par des lois comme le California Consumer Privacy Act. Ce dernier oblige les entreprises à honorer les demandes d’opt-out des utilisateurs, y compris celles activées via GPC.Cocher cette fonction aura aussi un impact sur notre navigation depuis la France, si on considère la quantité de sites qui par défaut appliquent les réglementations américaines pour l’hébergement de leurs sites. Le nom de l’option en français estFirefox propose aussi des fonctionnalités comme la Protection renforcée contre le pistage, qui bloque les cookies tiers, et le, qui limite la collecte de données par Meta.La suppression demontre clairement l’inutilité des approches basées sur l’autorégulation des entreprises.