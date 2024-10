Des publicitaires français écrivent à Apple pour remettre la pub sur Safari

Distraction Control

En mai 2024, un groupe de professionnels (dont l’Alliance de la Presse d'Information Générale, l’Union des marques, Geste, UDECAM, l’Alliance Digitale ainsi que le Syndicat des Régies Internet) avaient déjànotamment leet le. Ils craignaient en effet que ces deux fonctions ne viennent à l’encontre de leur modèle économique, en supprimant les publicités.Avec iOS 18,Le but est de proposer davantage de moyens de profiter des articles sans distraction (en VO)Ainsi sur un site Web qui contient principalement du texte, on peut afficher le lecteur en passant par l'icône situé à gauche dans la barre d'adresse. Ce mode permet alors d'. L’outil gardera en mémoire les préférences de l’utilisateur lors de sa prochaine visite.. Selon, le collectif français a envoyé une lettre jeudi 17 octobre au CEO d’Apple, Tim Cook, et ce, afin de réclamer la suspension du module de contrôle de distraction.Trois points sont particulièrement mis en avant. Le premier porte sur les conséquence du masquage d’éléments perturbants, qui pourrait. En effet, il pourrait cacher à tort des captures d’écran par exemple ou des liens qui permettraient de comprendre une information et la remettre dans son contexte., car le Distraction Control permet de cacher les fenêtres de consentement (CMP ou Consent Management Platform). Or ce faisant, cela équivaut ne pas consentir aux cookies, ce qui représente une perte notable pour les éditeurs.. Ces dernières peuvent se retrouver bloquées sur l’ensemble d’un site. Ce qui là encore générerait un manque à gagner !