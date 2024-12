La Cnil n'est pas trop fan de BeReal

Un consentement peu éclairé

Contexte et enjeux pour BeReal

expérience authentique et transparente

BeReal, l’application de partage de photos instantanées prisée par la génération Z, fait désormais l'objet d'une. Celle-ci accuse la plateforme de recourir à despour pousser les utilisateurs à consentir à la collecte de leurs données personnelles, et ce, en violation du Règlement général sur la protection des données.A priori, l'application forcerait un peu le consentement de ses utilisateurs. Bien que cette dernièrede refuser ou d’accepter la collecte des données, les utilisateurs qui refusent sont confrontés à une bannière récurrente chaque jour, rendant l’expérience totalement contraignante.Cette pratique, qualifiée de, vise à. Or, le RGPD -comme le droit français- exige que le consentement soit libre et éclairé. Selon Noyb, les mécanismes de BeReal enfreignent ces principes fondamentaux.Comme d'autres plateformes avant lui, le jeune réseau social connait une croissance rapide. Lancée en 2020, il est devenu un véritable phénomène mondial avec des dizaines de millions d’utilisateurs, principalement aux États-Unis, en, et au Japon.en promettant une authenticité loin dud’Instagram. Mais face aux contraintes économiques, BeReal a récemment intégré des publicités dans l’application, augmentant les besoins en collecte de données pour personnaliser ces contenus, une évolution susceptible de heurter ses utilisateurs sensibles à la confidentialité.En cas de confirmation des infractions, l. Cela pourrait affecter la réputation du service, dont le succès repose en grande partie sur la perception d’uneD'un point de vue juridique, c'estsur les pratiques visant à manipuler les utilisateurs, un enjeu de plus en plus surveillé par les régulateurs européens et cela permettra sans doute d'y voir un peu plus clair..