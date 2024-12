Avec IRIS2 : l’Europe veut concurrencer Elon Musk et Starlink

L’Europe dégaine sa propre constellation satellitaire

Inauguration et lancement du projet

Multi-orbites et sécurité : les atouts d’IRIS2

Un calendrier glissant et un coût qui explose

Un enjeu stratégique pour l’Europe

La Commission européenne a enfin donné le coup d’envoi officiel d’IRIS2, sa future constellation de satellites destinée à sécuriser les communications sur le Vieux Continent. Avec un budget de 10,6 milliards d’euros, ce projet ambitieux a pour but de fournir des services de connectivité sécurisés aux gouvernements européens, aux entreprises et aux citoyens dès 2030-2031.Pour se différencier, IRIS2 mise sur une architecture multi-orbites. La constellation sera composée de: 260 satellites en orbite basse (1.200 km), pour des connexions rapides avec peu de latence, 18 en orbite moyenne (8.000 km), pour une capacité de connectivité élevée, et une dizaine en orbite très basse (400-750 km), qui servira a priori à tester de nouvelles technologies.L’un des arguments majeurs d’IRIS2 est la sécurité des données, avec l’intégration de technologies de cryptographie quantique, censées garantir une connectivité hypersécurisée. À l’heure où les communications deviennent un enjeu stratégique majeur, l’ Europe veut s’assurer qu’elle ne dépend plus des solutions étrangères,Là où ça coince, c’est le calendrier. Initialement, les premiers services étaient attendus pour 2027., avec une mise en service pour 2030-2031. Quatre ans de retard, donc, alors que SpaceX continue de déployer ses satellites à un rythme effréné.Côté budget, le constat est tout aussi mitigé. 10,6 milliards d’euros, soit 76 % de plus que les 6 milliards annoncés en 2022.. Mais attention : une partie des fonds publics reste encore à valider pour la période post-2027, et vu l’état des finances des pays de l’Union, rien n’est gagné.Si on met de côté ces difficultés, IRIS2 est un projet essentiel pour assurer l’autonomie stratégique européenne dans l’espace., et assurer une connectivité sécurisée en cas de crise. Pour l’Europe, ce projet s’approche de ceux comme Galileo pour la navigation et Copernicus pour l’observation terrestre.Le défi est immense, mais l’ambition est là. Reste à voir si l’Europe arrivera à rattraper son retard…