Amazon accélère le développement de la livraison par drone en Europe

Amazon Prime Air : des débuts prometteurs en Europe

Une expansion prévue au Royaume-Uni

La France, pionnière de la livraison par drone

Un futur encore incertain

Amazon a franchi une étape importante en testant son service de livraison par drone en Italie, à San Salvo, dans la région des Abruzzes. Ces essais, autorisés par les régulateurs italiens, ont été réalisés avec le drone MK30, un appareil sophistiqué capable de transporter jusqu’à 2,27 kg.Dans ce contexte, l’objectif était de proposer une livraison en moins de 30 minutes, en minimisant autant que possible l’empreinte carbone.Amazon ne compte pas s’arrêter à ce succès en Italie, et prévoit de déployer Prime Air au Royaume-Uni dès 2025, après avoir obtenu les autorisations nécessaires en septembre 2024. Mais attentions, plusieurs contraintes limitent l’utilisation des drones pour les livraisons.Le poids limité des colis et l’impossibilité de livrer des objets fragiles freinent aussi une adoption plus massive. Ces restrictions sont d’ailleurs similaires à celles observées aux États-Unis, où Prime Air est déjà opérationnel dans certaines régions comme le Texas et l’Arizona.En Europe, la France a été précurseuse dans le domaine des livraisons par drone . Dès 2016, La Poste a inauguré la première ligne commerciale régulière dans le Var, suivie de deux autres lignes dans le Vercors et la Chartreuse.Malgré l’enthousiasme suscité par cette technologie, à chaque fois qu’elle est utilisée, la livraison par drone reste une niche. Les défis techniques et réglementaires freinent son adoption à grande échelle. Amazon , pour sa part, a encore beaucoup de travail pour convaincre les régulateurs et le public de l’intérêt de son service. Même si les tests italiens sont encourageants, le chemin vers une adoption massive reste semé d’obstacles.