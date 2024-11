Starlink débarque dans les Hautes terres d’Ecosse

Starlink dans les trains

Désormais il est possible de souscrire à un kit Starlink mini à 359 euros (contre 599 dollars aux Etats-Unis), mais également souscrire à un abonnement mensuel de 59 euros (“Mobile régional”) ou de 40 euros (“Mini itinérante” 50 Go) en fonction de son utilisation. Par comparaison, l’abonnement Starlink dans l’Hexagone commence à partir de 40 € par mois (avec un kit antenne à 349 €). La version itinérante (avec une antenne motorisée à 249 €) est quant à elle accessible à partir de 59 € par mois.





Les réseaux Wi-Fi traditionnels dans les trains s’appuient généralement sur la 4G terrestre, ce qui peut entraîner des coupures fréquentes en raison de la vitesse des trains ou encore des zones mal desservies par les antennes.En intégrant Starlink, qui utilise une constellation de satellites en orbite basse, ScotRail promet un accèspour les passagers, même dans-comme les Highlands écossais (car à la fin il ne doit en rester qu'un).En pratique, les passagers auront accès à un Wi-Fi performant permettant le. Forcément leur expérience de voyage en sera améliorée et la compagnie devrait séduire davantage de personnes. Autre avantage et non des moindres :. Cela permettra d'améliorer la sécurité et l’efficacité des opérations de maintenance ferroviaire.Cette première mondiale dans les trains marque une avancée significative dansBien qu’actuellement limité à certains trains de ScotRail, ce projet pourrait inspirer d’autres opérateurs ferroviaires, y compris des acteurs majeurs comme la. Pour Starlink, ce partenariat diversifie son usage après l’aviation et confirme son rôle clé dans les infrastructures de connectivité mondiale.