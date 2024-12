Oubliez Instagram, Xiaohongshu peut tout rafler

Même ce joueur de foot (peu connu certes) a fait une publicité pour Xiaohongshu !

Xiaohongshu : un réseau social qui cible les niches

Petit Livre Rouge

tendance

Le livestream, un levier pour les marques

Key Opinion Sales

Une niche prometteuse, mais limitée

Xiaohongshu, ou, ressemble à Instagram par son format visuel, mais son approche est différence, que ça soit par son audience ou sa stratégie. Depuis sa création en 2013, l’application s’est transformée en un lieu de partage d’expériences autour du lifestyle, et attire aujourd’hui plus de 300 millions d’utilisateurs mensuels.Contrairement aux géants comme Taobao ou Pinduoduo, Xiaohongshu n’est pas tournée vers les promotions massives.Les livestreams jouent un rôle central dans la stratégie e-commerce de Xiaohongshu. L’approche y est différente : les influenceurs y adoptent un ton conversationnel, loin des tactiques agressives courantes sur d’autres plateformes.Par exemple, des collaborations avec des célébrités comme Dong Jie ont permis à certaines marques, comme Ms Min, de multiplier leurs ventes après un livestream. Pour les entreprises comme LVMH ou Max Mara, l’intégration de(KOS) – une pratique où des employés ou ambassadeurs de marque deviennent des hôtes de livestream – ouvre des possibilités immenses, et c’est probablement l’avenir du e-commerce, qui débarquera un jour massivement chez nous.En 2024, Xiaohongshu va franchir la barre du milliard de dollars de bénéfices, doublant ses résultats de l’année précédente. Avec une valorisation estimée à 20 milliards de dollars et des investisseurs comme Alibaba ou Hongshan, l’application devient un acteur influent sur le marché.Mais avec un positionnement original et une audience fidèle, Xiaohongshu offre un espace intéressant pour les marques haut de gamme.