T-Mobile et Starlink : les SMS (et bientôt les appels) par satellites en beta

Des textos même sans réseau ? C’est pour bientôt.

Un programme bêta gratuit en 2025

Des satellites dédiés

La concurrence prépare la riposte

T-Mobile et SpaceX avancent sur leur projet Starlink « direct to cell », qui promet de mettre fin aux zones sans réseau. L’idée ? Utiliser les satellites Starlink pour envoyer des textos là où les antennes classiques ne passent pas.. Ça sera pratique pour les randonneurs perdus, les habitants des zones rurales, ou toute personne qui galère à capter.Dès début 2025, T-Mobile lancera un test bêta gratuit pour certains de ses clients, à condition d’avoir un téléphone compatible. Les inscriptions sont déjà ouvertes., mais la bonne nouvelle, c’est que ça devrait fonctionner avec la plupart des téléphones récents.Pour l’instant, le service sera limité aux SMS, mais. En plus de ça, l’activation sera plutôt simple, pas besoin de lever le bras en cherchant un signal : les textos partent et arrivent comme d’habitude, sans manipulation compliquée.. Lors des derniers ouragans, Helene et Milton, le service a même été activé temporairement pour permettre aux gens de rester en contact en cas d’urgence. Une démonstration concrète de ce que cette technologie peut apporter dans des situations critiques.Côté régulation, la FCC (l’organisme qui gère les télécommunications aux États-Unis) a donné le feu vert en novembre dernier pour utiliser les satellites Starlink dans ce cadre., qui ne voient pour le moment pas cette nouveauté d’un très bon œil. On sait d'ailleurs que ça ne sont pas les seuls, Orange aussi est méfiant T-Mobile et SpaceX avancent vite, mais AT&T et Verizon ne comptent effectivement pas rester en arrière-plan. Eux aussi préparent des services de SMS par satellite grâce à des partenariats avec AST SpaceMobile et. Apple, de son côté, propose déjà une option de SOS par satellite sur les derniers iPhone.Si tout se passe bien, le service sera commercialisé dans le courant de 2025.. En attendant, ce test bêta est une première étape intéressante pour celles et ceux qui veulent rester connectés, même dans les coins les plus paumés des États-Unis., nous n’avons pas d’infirmations à ce sujet, mais aucun doute que ça ne sera pas demain la veille.