Rogbid : la 1ère bague connectée avec un écran peut-elle séduire ?

une bague avec un écran !

Positionnement sur le marché

La SR08 Ultra de Rogbid entend donc révolutionner le marché des bagues connectées puisqu'elle est. Ce qui promet de modifier la perception de ce type d'anneau qui sont traditionnellement plus discrets que les montres.Ce modèle en alliage titane et epoxy propose unqui affiche différentes données : l'heure, le nombre de pas, la fréquence cardiaque, le taux d’oxygène dans le sang, ou encore le temps de sommeil. Même s'il est réduit, l'écran montre les chiffres assez clairement sans qu'il soit besoin de consulter son smartphone ou sa montre.Mais Rogbid entend également proposer(le cyclisme, la course à pied ou la randonnée). Notons que la bague est(elle est donc capable de résister à une immersion dans l’eau jusqu’à 50 mètres, ce qui permet de l’utiliser sous la douche, pour nager (oui !) ou même dans des environnements humides (vous pouvez sortir sans parapluie). Côté autonomie,, ce qui est comparable à celle de la Galaxy Ring, et ce malgré la présence d’un écran.En outre,. A 189,99 dollars , elle reste accessible (et bénéficie de belles promotions), surtout pour ce type produit innovant. Elle se décline en trois coloris et six tailles.où les bagues connectées comme celles de Samsung ou Amazfit privilégient la discrétion en s’abstenant d’intégrer un écran. Contrairement aux bagues traditionnelles qui renvoient les données uniquement vers une application, la SR08 Ultra permet une consultation rapide des informations, et ce, en toute autonomie. Et en attendant, on ne voit toujours rien venir du côté d'Apple...