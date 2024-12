BazarChic : le site de ventes privées des Galeries Lafayette va fermer

projet de cessation d’activité

Un acteur du e-commerce à bout de souffle

Un symbole des déboires des Galeries Lafayette

Une issue sans suspense ?

Fondée en 2006, la plateforme s’était rapidement imposée comme un pionnier des ventes privées en France.Mais face à des géants comme Veepee, difficile de rivaliser sans investissements conséquents dans la logistique et l’expérience client.Rachetée pour renforcer le volet numérique des Galeries Lafayette , BazarChic n’a jamais su pleinement s’intégrer dans une vision stratégique cohérente.Résultat : un recul progressif face à des concurrents plus innovants et à l’essor des plateformes de seconde main , devenues incontournables dans les habitudes d’achat.En interne, la situation économique avait déjà conduit à des mesures d’austérité en 2024, comme la réduction des intérimaires et des coûts logistiques.La fermeture quasi actée de BazarChic n’est pas un incident isolé pour les Galeries Lafayette, mais plutôt un symptôme des difficultés structurelles du groupe.Le flagship du boulevard Haussmann reste un pilier, mais il peine lui aussi à retrouver son niveau d’avant la pandémie À ce stade, l’éventualité d’un repreneur semble hautement improbable.Pour les salariés, c’est un coup dur, d’autant que la fermeture pourrait entraîner des licenciements économiques dès mars 2025.