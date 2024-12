Pratique du Refund : que risquent les auteurs de cette escroquerie très en vogue ?

refund

En quoi consiste le "refund” ?

Réaction des plateformes

La technique est assez basique : il s'agit d't. Parmi les variantes, certains petits malins tentent d'optimiser la chose en envoyant le même article mais dégradé ou encore en revendant l’article remboursé pour maximiser les gains.A priori, les gains pour les fraudeurs peuvent aller de. On dénombre plusieurs types de fraudeurs : les opportunistes qui le font de temps en temps, et désormais les professionnels, qui sont organisés en réseaux, usurpant des identités ou créant des comptes fictifs pour agir à grande échelle.Avec le déploiement de l’authentification forte, les fraudeurs -comme les hackers- ont adapté leurs modes opératoires. Aujourd'hui, on assiste à une, puisque certains individus proposent même leurs services sous forme de prestations payantes sur des messageries privées. Ces prestataires gèrent tout le processus de remboursement, accèdent aux comptes des victimes et se font rémunérer après le remboursement via une commission !Les grandes plateformes -Amazon en tête de liste- ont mis en place plusieurs mesures,. Le but est évidemment d'agir vite et d'identifier les mails / adresses IP pour bloquer les comptes associés à des fraudeurs. Notons que désormais les plateformes collaborent avec Interpol, Europol et les autorités locales pour démanteler les réseaux organisés.Enfin sachez qu'en droit français, le refund est passible de lourdes sanctions puisqu'il est considéré comme une(article 313-1 du Code pénal) et est passible d'une. On peut également ajouter l'abus de confiance (article 314-1) avec des sanctions similaires (le fait de remettre volontairement de l'argent ou un bien à un tiers qui le détourne de son usage normal à son profit ou l'utilise frauduleusement).A cela peuvent se cumuler des infractions secondaires, comme le(article 321-1), où toute personne recevant ou participant à la fraude peut être poursuivie. Ou la: Les créateurs de contenu qui promeuvent cette pratique peuvent également être sanctionnés. Tout ça, sans compterpour obtenir des dommages et intérêts pour préjudice commercial ou tromperie.