L’Albanie fait interdire TikTok, alors que Trump voudrait le garder « encore un peu »

Trump et TikTok : un outil politique avant tout

En Albanie, une interdiction stricte contre TikTok

Deux visions opposées pour TikTok

TikTok est toujours au cœur des débats politiques américains. Vous le savez, l’application pourrait être interdite aux États-Unis dès le 19 janvier 2025 si sa maison-mère chinoise, ByteDance, ne cède pas ses parts. Mais le président élu Donald Trump, qui avait menacé de bannir l’application durant son premier mandat,Lors de la conférence AmericaFest en Arizona, Trump a expliqué l’impact crucial de TikTok dans sa campagne présidentielle. L’application, qui lui a permis de toucher des millions de jeunes électeurs, a été qualifiée par lui-même de. Difficile de prédire ce que sera au final l’avenir de la plateforme d’ici les trois semaines qui viennent.Pendant que les États-Unis hésitent sur le sort de TikTok, l’Albanie a décidé d’interdire l’application pour une durée d’un an, à partir de début 2025.. Le Premier ministre albanais, Edi Rama, a qualifié TikTok de “voyou du quartier” qui, en dehors de la Chine , promeut des contenus nuisibles. En Chine, TikTok est connu pour ses vidéos éducatives, mais en Europe, Rama critique sa capacité à diffuser “saletés et violence”. Ce bannissement intervient dans un contexte global où beaucoup les pays se questionnent sur l’impact de ce type de plateforme, et sur des limitations et interdictions éventuelles.Ces deux perspectives, même si les pays ne sont pas comparables, posent vraiment la question de la pertinence de ce type d’outil, et du rôle des États dans les régulations des réseaux sociaux :Si Trump souhaite l’utiliser comme un outil de communication politique, des pays comme l’Albanie préfèrent visiblement fermer la porte à ce qu’ils perçoivent comme une influence toxique.Quelle est votre position à vous ?, ou que ça n’a pas beaucoup de sens ?