La Chine veut aussi lancer 13 000 satellites pour rivaliser avec Starlink

Un lancement discret mais stratégique

Objectifs : souveraineté et influence mondiale

Une concurrence qui s’intensifie

Un défi colossal pour la Chine

Ce lundi 16 décembre, une fusée Longue Marche 5B a décollé du centre spatial de Wenchang, sur l’île de Hainan,. Le lancement, suivi par des amateurs depuis les plages proches, s’est déroulé sans grande couverture médiatique officielle. Malgré ce mystère, l’Académie de Technologie Spatiale de Shanghai a confirmé le succès de la mission, mais sans donner de détails sur le nombre ou les spécificités des satellites.Guowang, qui signifie “réseau national”, a été dévoilé en 2020 lorsque la Chine a déposé ses plans auprès de l’Union Internationale des Télécommunications. Géré par la société d’État China Satnet,: assurer l’indépendance numérique de la Chine et s’imposer comme un acteur majeur de l’espace.Guowang n’a pas qu’un rôle technique. L’objectif est double : offrir une connectivité fiable dans les zones rurales et isolées de Chine, tout en exportant ce savoir-faire vers les pays en développement. En parallèle,, considérés comme stratégiquement sensibles, en particulier en cas de crise internationale. Ce projet fait aussi partie de la politique des “nouvelles infrastructures”, annoncée en 2020, qui mise sur les technologies de pointe pour renforcer l’économie nationale.Guowang n’est pas seul dans la galaxie des projets chinois. Qianfan (“mille voiles”), une autre mégaconstellation soutenue par Shanghai, prévoit de lancer aussi jusqu’à 14 000 satellites. Avec déjà 54 satellites déployés en 2024, ce programme avance rapidement, et espère avoir 600 satellites d’ici fin 2025. En parallèle, le projet européen Iris2 que nous évoquions ici doit permettre à l’Europe de s’équiper aussi,Mais cette frénésie a un coût. Les experts tirent la sonnette d’alarme sur les risques de collisions et la gestion des débris spatiaux qui risque de se multiplier,, et une aubaine pour les sociétés comme l’entreprise française Look Up Space, qui se sont spécialisées sur ces thématiques.Lancer 13 000 satellites, ce n’est pas rien. Entre la fabrication, les délais et la logistique des lancements, Guowang devra surmonter de nombreux obstacles. Mais: réduction des inégalités numériques en Chine, influence renforcée à l’international et meilleure souveraineté technologique. Reste à voir si Guowang parviendra à trouver sa place dans un ciel déjà bien encombré.