Quelles vidéos de Mac4Ever ont été les plus vues de 2024 ? Vous allez être surpris !

#1 Le Tela Cybertruck (mais pas le Vision Pro)

#2 : Starlink, le sauveur des oubliés de la fibre

#3 : Les surprenantes Ray-Ban Meta

#4 : macOS Sequoia (car tout le monde s'en fiche)

tests

#4 Alpine A290 et on comprend pourquoi

#5 : La fabuleuse R5 de Luca De Meo

techno

#6 : l'affichage table de nuit de l'iPhone

#7 : le drone DJI Mini 4K, le plus abordable du marché

#8 Le Mac mini M4 débarque en force !

#9 : le chargeur idéal pour sa voiture électrique

#10 : Audi Q6 E-Tron : enfin une bonne Audi électrique !

en toute indépendances des marques. C'est assez rare sur YouTube : nous ne sommes jamais payés par les marques pour tester les produits, et le sponsoring éventuel est toujours clairement indiqué. J'en profite pour vous remercier de votre fidélité, mais aussi tous nos abonnés VIP qui nous permettent de financer une partie de ces vidéos qui sont produites. C'est assez rare sur YouTube : nous ne sommes jamais payés par les marques pour tester les produits, et le sponsoring éventuel est toujours clairement indiqué.

Autrefois, nous les hébergions sur nos propres serveurs, maisprincipalement. Chaque semaine, nous produisons, des annonces et des nouveautés., presque 10 millions sur TikTok et encore quelques millions sur FaceBook, Intagram et nos différents réseaux sociaux (X, Bluesky, Mastodon...). Autant vous dire que la vidéo représente désormais une part importante de nos activités., le casque ARVR d'Apple que l'on attendait de pied ferme mais disponible uniquement aux USA dans un premier temps. Contre toute attente,(avec le casque dans la rue) qui passent même sur la télévision américaine !Profitant de notre passage en Californie,de la voiture. En quelques jours, la vidéo fait 100 000 vues et se place aujourd'hui en tête de nos vidéos les plus regardées de 2024 avec près de 130 000 vues ! De mémoire, je n'ai jamais vu une voiture qui a succité autant d'intérêt pendant le tournage, nous obligeant à filmer dans un site industriel désaffecté !Quoiqu'on pense de l'individu, Elon Musk reste un visionnaire de génie et son système d'internet par satellite estComme vous l'avez vu dans notre test de Starlink , cela reste bien plus fiable que de la 4G/5G par exemple et cela permet de connecter des vans, des bateaux, des avions et bien-sûr tous les oubliés du très haut débit dans le monde.et beaucoup moins efficace.En effet, entre la gestion des données personnelles et l'intégration passable avec l'iPhone, il aurait été bien plus sympa avec une Pomme sur le côté ! Mais Tim Cook lui a préféré l'Apple Vision Pro, inabordable et dépourvu de contenus réellement novateurs, quand Zuckerberg semble plus à même de comprendre les besoins des gens en matière d'AR/VR -le Quest 3 est également un immense succès.Je ne m'attendais pas à ce score pour le nouvel OS du Mac dont les nouveautés sont assez modestes, surtout en Europe.En réalité,. Il n'y a qu'à voir lesdes différentes machines que l'on trouve sur YouTube : beaucoup se contentent de lire la fiche technique... alors détailler les fonctions de macOS, c'est devenu quasiment un sujet de niche... mais une niche encore avide de nouveautés !Ceux qui critiquent ce petit jouet sportive dopé aux électrons sont souvent ceux qui ne l'ont pas essayé :, même si on aurait toujours aimé plus de chevaux et d'autonomie. Franchement, allez faire un essai, même si vous ne comptez pas l'acheter !. Autonomie, système embarqué, sensations de conduite, équipement technologique... tout y passe ! On a même été l'un des rares à réaliser une courbe de charge dès le premier jour, confirmant les bonnes prestation de la voiture en matière de temps passé aux bornes.La vidéo ne dure qu'une minute, mais se montre très efficace, puisqu'on, mais uniquement les modèles équipés de ProMotion, les autres verront l'écran s'éteindre au bout de quelques secondes., grâce à son poid-plûme qui l'exonère de tout enregistrement en Europe. C'est LE drone de loisir par excellence, et facile à utiliser. Notre test du Mac mini M4 a enregistré des dizaines de milliers de vues sur le site et en vidéo, preuve que la machine vous intéresse beaucoup,. On a d'ailleurs hésité à lui mettre 10/10 à cause de la politique tarifaire d'Apple et l'absence de WiFi 7, car pour le reste, c'est presque un sans-faute.Cette vidéo, avec plus de 50 000 vues rien qu'en 2024 ! Preuve que le sujet reste d'actualité. Le chargeur en question ne coute que 134€ En attendant l'A6 (que l'on tester en mars prochain),le tout dans un look trèsLe reste du classement est suivi par l'essai du Peugeot E-5008 et du E-3008 , le test des iPad Pro M4 les vélos électriques YosePower , le BYD Sealion , la solution Anker Solix ou encore les nouveautés d'iOS 18 ... n'hésitez pas à faire un tour sur notre chaîne YouTube pour vous abonner et regarder les vidéos que vous auriez pu rater !