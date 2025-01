Hormometer, un test hormonal à domicile via l'iPhone

Un test pratique et portable

Une tendance croissante, mais controversée

cortisol face

moon face

L’Hormometer repose sur une méthode simple :(tout à fait comme les tests ADN dans les séries US). Une fenêtre sur le boitier va afficher les résultats, analysés par l’application Eli via la caméra de son smartphone. Les résultats seront évalués en fonction de paramètres tels que l’intensité des couleurs et les motifs détectés dans l’échantillon.Les avantages sont nombreux, puisque les résultats sont disponibles en quelques minutes et qu'il n'est pas besoin d’envoyer des échantillons à un laboratoire, ou de subir des procédures invasives comme les prises de sang. Pour le moment, le boitier détecte deux hormones, le cortisol (hormone du stress) et surtout la progestérone (une hormone produite par les ovaires).. L’application Eli fournit ensuite des tendances et des recommandations personnalisées concernant le stress, le sommeil, la performance sportive ou la fertilité.Avec un coût d’abonnement -qui débuterait àpour un engagement annuel-, l’Hormometer se positionne comme une solution compétitive et abordable face aux tests hormonaux traditionnels, souvent longs et coûteux.Pour l’instant,. L’accès bêta est en cours aux États-Unis et au Canada, et un lancement complet est attendu plus tard en 2025., notamment sur les réseaux sociaux où des termes commeouont explosé en 2024 (ndlr : ces termes désignent un visage gonflé, supposément causé par un taux élevé de cortisol). Et pour y remédier, certains usent de massages faciaux ou changent drastiquement de mode de vie. Cependant, les experts rappellent que les niveaux hormonaux varient naturellement et qu’aucune méthode ne permet de les équilibrer parfaitement.En revanche, l’Hormometer pourrait être une aide précieuse pour les personnes ayant des troubles hormonaux diagnostiqués, en leur offrant une manière simple de suivre leur état au quotidien.