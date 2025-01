Cette cuillère connectée vous trompe ! (mais c’est pour votre bien)

Une technologie au service du goût et de la santé

En effet, les hommes japonais consomment en moyenne 10,9 g de sel par jour (contre 9,3 g pour les femmes japonaises). Ce ce qui est très élevé selon les normes mondiales et le double de la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé qui est de 5 g (soit environ 2 g de sodium).

Un prix accessible et des perspectives prometteuses

Cet ustensile utilise une technologie avancée pour, mais sans pour autant augmenter la quantité de sel dans les plats. Cette innovation se veut particulièrement prometteuse pour répondre auxLe secret de cette cuillère repose sur l’utilisation d’électrodes, qui génèrent de petites impulsions électriques (pas très fortes non plus). Ces dernières vont stimuler les molécules de sodium naturellement présentes sur la langue, et ainsi amplifier tout naturellement la perception du goût salé. Traduction,ambitionne de répondre à un double défi :Réduire la consommation de sel est crucial, notamment dans des pays comme le Japon où les plats traditionnels, riches en sodium, sont souvent associés à des problèmes de santé tels que l’hypertension.. Bien que son coût initial puisse sembler élevé, il peut s'agir d'un véritable investissement dans la santé, notamment pour les personnes suivant un régime pauvre en sel ou pour celles atteintes de pathologies nécessitant une limitation du sodium.L’entreprise prévoit de collaborer avec des entreprises alimentaires et des gouvernements locaux pour élargir l’utilisation de cette technologie. Parmi les projets en cours figurent le développement de repas spécialement conçus pour fonctionner en tandem avec la cuillère, permettant ainsi de proposer des options culinaires à faible teneur en sodium, mais riches en saveurs.