Bientôt plus besoin de choisir « Monsieur » ou « Madame » sur SNCF Connect ?

Une obligation jugée inutile

La CJUE tranche : « Pas indispensable »

objectivement indispensable

moins intrusive

Un précédent en matière d’inclusivité ?

Non spécifié

L’affaire a été portée devant la justice par l’association Mousse, qui lutte contre les discriminations liées au genre et à l’orientation sexuelle. Elle estimait que la demande systématique de la civilité, limitée à deux options, représentaitpour exécuter un contrat de transport ferroviaire.De son côté, la SNCF avait justifié cette pratique en affirmant qu’elle permettait d’adopter une communication commerciale personnalisée, en accord avec les usages habituels. En 2021, la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) avait validé cette approche, estimant qu’elle ne contrevenait pas au RGPD., qui a demandé l’avis de la CJUE.Dans son arrêt, la CJUE estime que l’identification de genre n’est paspour acheter un billet de train., qui respecteraient davantage la vie privée des usagers. Selon elle, cette alternative constituerait une solutionPour Mousse, cette obligation peut contribuer à un sentiment d’exclusion, en particulier pour les personnes transgenres, non-binaires ou intersexes. L’association avait également relevéen raison de différences entre leur apparence et les informations mentionnées sur leurs documents, ce qui pour le coup, est effectivement un problème.Cette décision pourrait avoir des conséquences bien au-delà de la SNCF . En 2022, la RATP avait déjà modifié ses formulaires en ligne pour y intégrer une option. Avec cet arrêt,des 27 États membres de l’UE. Pour l’instant, la décision finale revient au Conseil d’État.