Classement des meilleurs trains en Europe : les derniers de la liste ne vont pas vous surprendre

(Vous préférez lequel ?)

Les critères qui comptent

Trenitalia

La SNCF sauve les meubles

Ouigo et Eurostar : carton rouge

Des leçons à tirer

Ce classement se base sur huit critères, et il compare 27 compagnies ferroviaires sur des aspects comme le prix, la fiabilité, l’expérience passager ou encore la présence de services spécifiques (trains de nuit, espaces pour vélos, etc.).Les compagnies suisses SBB, tchèque RegioJet et autrichienne ÖBB complètent le classement.La SNCF décroche la cinquième place, principalement grâce à sa politique de remboursement, l’expérience voyageur et ses trains de nuit.Autre gros point noir : la politique vélo, pas vraiment dans l’air du temps. Il y a donc des efforts à faire pour grimper plus haut dans le classement.Par contre, c’est clairement la soupe à la grimace pour Ouigo (25e) et Eurostar (27e, dernier).Pour Eurostar, c’est encore pire : des prix deux fois plus élevés que la moyenne européenne, une fiabilité qui laisse à désirer et une offre de services limitée. De quoi décevoir les voyageurs, surtout ceux qui cherchent une alternative aux vols courts.Selon T&E, des pistes existent pour améliorer le paysage ferroviaire.S’ouvrir à plus de concurrence, comme en Espagne ou en Italie, semble aussi être une voie prometteuse, même si c’est un choix avant tout politique.1- Trenitalia2 - SBB (Suisse)3 - RegioJet4 - ÖBB (Autriche)5 - SNCF...25 - Ouigo26 - Hellenic Trains (Grèce)27 - Eurostar