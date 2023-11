Pour les JO de Paris, la RATP se dote d'un traducteur instantané dopé à l'IA

A eux de vous faire préférer le métro

hordes de

Daumesnil

Depuis quelques mois, la RATP a développé uneà destination de ses agents, elle l'avait d'ailleurs présenté cet été. Le but est évidemment de les aider à communiquer avec lesnombreux visiteurs et aider ces derniers à franchir les barrières du langage et mieux les orienter.Ainsi les 6000 agents de stations seront équipés de Tradivia, un outil de traduction instantanée avec. En pratique, il suffit d'énoncer sa phrase, l'app la traduit à votre place. Ce système n'est pas nouveau, et on le trouve depuis quelques années avec l'app Google Traduction ou l'app Traduire.. Ainsi, pour les habitués des lignes 6 et 8, Google Trad avait tendance à transformeren domicile, suscitant quelques incompréhensions.Notons que le développement de cette application a coûté deux millions d'euros (toujours réglés par Ile-de-France-Mobilités).L'outil sert également aux annonces pour les infos voyageurs lors d'incidents sur les lignes. Pour le moment, sont disponibles l'anglais, l'allemand, l'italien et l'espagnol, qui devraient être suivis du mandarin et de l'arabe -