SNCF : Oubliez le Wrapped Spotify, votre Rétrainspective 2024 est bien plus cool (ou pas)

Ma Rétrainspective

Comment accéder à votre Rétrainspective ?

Des stats sur vos voyages, mais il en manque, non ?

Une présentation ludique, mais…

story

Le train, nouveau héros du transport durable ?

train bragging

flight shaming

Rien de bien sorcier. Si vous êtes un utilisateur régulier de l’appli SNCF Connect, vous avez probablement reçu un email vous invitant à découvrir votre année en chiffres.Pas d’email ? Pas de panique. Connectez-vous à l’appli : un message d’accueil vous redirigera vers votre bilan.Sinon, dommage, mais ce sera pour l’année prochaine.Alors, qu’est-ce qu’on y trouve ?vous sort tout un tas de chiffres sur vos voyages : le nombre de kilomètres parcourus, votre trajet préféré, et surtout les émissions de CO2 que vous avez évitées en choisissant le train plutôt que la voiture ou l’avion.J’adorerais constater que j’ai attendu 37 heures dans des trains à cause d’un réseau mal entretenu (coucou les 5 heures coincé dans le Paris - Clermont) !On aimerait savoir qu’on a payé en moyenne deux reins et un poumon pour un trajet TGV de 2h.Le tout est présenté sous forme de, comme sur les réseaux sociaux. C’est clair, fluide et mignon comme tout.Par contre, je peux vous garantir un truc : ça ne va intéresser absolument personne dans vos abonnés.Avec cette initiative, la SNCF surfe sur la tendance du(se vanter de prendre le train).L’idée, c’est de renforcer la fierté de voyager de manière plus durable tout en créant une petite communauté engagée sous le hashtag #TeamTrain (que personne n’utilise, bien sûr).