Des informations de Waze s'affichent sur Google Maps

De nouvelles informations

contrôle de police

conducteurs sur Waze

Oui

Non

Image Reddit

Quel but ?

Conversational Reporting

Navigation Waze et trafic Waze Inc. Télécharger

Google Maps Google Télécharger

Depuis septembre, Google Maps propose une interface utilisateur repensée pour le signalement des incidents, dans son application sur Android, iOS, Android Auto, CarPlay ou encore Android Automotive. Désormais,Par exemple, une alerte de typeindique qu’elle provient de. Les utilisateurs peuvent confirmer ces informations en cliquant surou, comme on peut le voir sur cette capture trouvée sur Reddit Ce partage de données entre Google Maps et Waze est rendu possible grâce à une collaboration au sein de Google Geo, qui supervise les deux applications. Actuellement,, mais Google prévoit d’ajouter d’autres types de données, comme des informations sur les accidents, les dangers routiers ou les travaux.. D'un côté, Waze -avec 151 millions d’utilisateurs actifs (dernier chiffre officiel datant de 2022)- est réputé pour. De l'autre, Google Maps est une application de navigation plus généraliste disposant d'uneavec plus de 2 milliards d’utilisateurs actifs mensuels (fin 2023).En parallèle, notons que. Ces dernières pourraient permettre aux conducteurs de poser des questions ou d’échanger sur les conditions en temps réel.