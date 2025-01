Trump renomme le Golfe du Mexique en “Golfe d’Amérique”, mais Apple et Google s’en fichent

Golfe d’Amérique

L’idée derrière cette décision est claire : marquer une empreintesur une région partagée avec le Mexique. Mais si Trump a le pouvoir d’imposer ce changement aux agences fédérales,. Résultat : sur Apple Maps et Google Maps, le Golfe s’appelle toujours, et ce n’est pas près de changer.En Floride, le gouverneur Ron DeSantis a déjà adopté la nouvelle appellation dans ses discours officiels.La présidente Claudia Sheinbaum a proposé, sur le ton de la vanne certes, de renommer les États-Unis en. Autant dire que l’entente entre voisins n’est pas au rendez-vous.Modifier un nom géographique ne se fait pas en claquant des doigts. Aux États-Unis, le Bureau des noms géographiques gère ces questions et consulte États, communautés et experts.Dans le cas du, il faudrait convaincre non seulement le Mexique mais aussi d’autres pays. On est donc très loin d’un consensus.Les géants comme Apple et Google ont leurs propres règles. Ils privilégient les noms les plus largement utilisés, basés sur des sources locales et internationales.Les cartes numériques doivent rester compréhensibles pour tout le monde, ce qui complique encore plus l’idée d’un changement unilatéral.Et ça n’est pas les tweets hargneux des républicains américains, Tim Cook sur X , qui devraient changer quoi que ce soit à la situation actuelle.Pour l’instant, ce décret semble plus symbolique que pratique. Bien sûr, des documents officiels américains pourraient adopter, mais le reste du monde continuera probablement à utiliserSi 186641 espérait marquer l’histoire avec cette annonce, c’est surtout une longue bataille bureaucratique qui s’annonce.