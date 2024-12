Il commet un meurtre, cache le corps dans sa voiture et se fait choper par Google Maps

Une disparition inquiétante et une preuve improbable

Des restes humains découverts dans un cimetière

Un crime motivé par un triangle amoureux

Un choc pour les villages voisins

En novembre 2023, un Cubain de 33 ans, vivant en Espagne , a été signalé disparu après que sa famille eut reçu des messages particulièrement étranges. Le disparu, venu chercher sa femme dans la région de Soria, a, Manuel Isla Gallardo, surnommé “Le Loup de Tajueco”. Rien que ça.Le tournant de l’enquête et quelque peu étonnant, c’est, montrant un homme manipulant un sac en plastique blanc de grande taille dans le coffre d’une voiture rouge, ce qui est effectivement un peu douteux.Après des mois d’enquête, la police a retrouvé le 11 décembre dernier des restes humains dans le cimetière roman d’Andaluz, un petit village de 20 habitants. Le corps, démembré, incluait un torse, mais beaucoup de parties étaient manquantes.. Tout semble se recouper., même si l’état de décomposition complique l’identification formelle. Le cimetière est fermé au public pendant que l’enquête se poursuit, mais elle avance à grands pas.Les investigations ont révélé que la victime avait confronté sa femme à propos de sa liaison avec Manuel, ce qui aurait conduit à un meurtre prémédité.. Ils sont détenus respectivement dans les prisons de Soria et de Zuera. Une histoire de mari tué assez banale au final, mais cette photo sur Google Maps rend tout ça complètement improbable.Cette affaire a provoqué une onde de choc dans les villages de Tajueco, Bayubas de Arriba et Andaluz, où les habitants décrivent leur communauté comme calme et paisible., les voisins se souvenant de Manuel comme un homme solitaire et discret.Du coup,la prochaine fois que vous faites un truc moche, on ne sait jamais.