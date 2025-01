Moi, moche et méchant : les Minions détournés dans des vidéos ultra-violentes

Une tendance virale et dangereuse

Des vidéos qui ne seraient jamais autorisées avec des humains sont postées avec ces personnages animés. Cela permet de publier des choses qui ne devraient pas exister

Un appel à la vigilance

qui enfreint (ses) règles communautaires, qu'il ait été modifié ou non par l'intelligence artificielle. Cela inclut les contenus haineux, sanglants ou extrêmement violents

Ces vidéos ont: elles ont été réalisées à l’aide d’outils d’IA comme Runway, et s’inspirent de faits réels. Elles remplacent les êtres humains impliqués dans des événements tragiques par des personnages animés, ce qui rend les scènes d’autant plus troublantes.Dans l’une des vidéos les plus virales, on peut voir un Minion assis devant un ordinateur, qui met fin à ses jours en reproduisant le suicide en direct deen 2020. Une autre reprend les éléments visuels de la, perpétrée dans deux mosquées en Nouvelle-Zélande. Ces reconstitutions, bien que stylisées, reprennent les décors et les sons des incidents d’origine, amplifiant leur impact psychologique.Initialement, cette tendance s’est rapidement répandue sur des plateformes comme TikTok et Instagram, où certaines vidéos accumulent des centaines de milliers de vues. Ces vidéos ont l’air innocentes au premier abord, mais leur détournement révèle un, ce que soulignent de nombreux créateurs de contenus comme Noah Glenn Carter.Interrogée par nos confrères de, TikTok a déclaré supprimer tout contenu. La plateforme -qui n'est pourtant pas en odeur de sainteté aux USA- affirme égalementFace à la montée de cette tendance, il est donc nécessaire de faire preuve d'une. Derrière l’apparente légèreté des Minions se cachent des vidéos qui, en plus de normaliser la violence, peuvent heurter les spectateurs les plus jeunes fan des minions en l'espèce. Au delà , ces vidéos soulèvent plusieurs questions sur la gestion des contenus : comment les plateformes doivent-elles (peuvent-elles ?) gérer les nouvelles formes de contenu générées par l’intelligence artificielle tout en protégeant leurs communautés ?