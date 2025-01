Sites pornographiques : la vérification d’âge obligatoire dès demain !

Une vérification d’âge pour limiter l’accès des mineurs

Une mesure encore partiellement appliquée

Des failles dans le dispositif

Une protection attendue mais insuffisante

On vous en a déjà parlé à plusieurs reprises, mais le temps file vite, et voilà que les premières mesures doivent déjà s’appliquer. Face aux 2,3 millions de mineurs qui consultent des sites pornographiques chaque mois (selon l’Arcom), une nouvelle règle impose donc aux plateformes X (pornographiques donc, rien à voir avec Twitter) de. En clair, l’utilisateur prouve sa majorité en téléchargeant un document d’identité via une application tierce, tandis que le site reçoit simplement la confirmation que l’internaute est majeur, sans accéder à ses données personnelles.Ce dispositif est issu de la loi SREN, adoptée en 2024, qui vise à sécuriser l’espace numérique. En cas de non-respect,ou son déréférencement sur les moteurs de recherche.Bon cela dit, pas de panique, il n’y aura pas de sanctions immédiates. Il y a une tolérance jusqu’au 11 avril pour les sites utilisant encore des systèmes basés sur la carte bancaire., le temps de notifier les autorités locales.Cette nouvelle obligation inquiète les acteurs du secteur. Tukif par exemple, un site français, a mis en place le système, mais son responsable Jérôme estime que « moins de 5 % des utilisateurs valident leur âge »,Malgré ce cadre renforcé, des moyens de contournement comme les VPN ou les sites miroirs restent faciles d’accès. Les VPN , par exemple, permettent de masquer la localisation de l’utilisateur, ce qui rend forcement la réglementation inapplicable.après l’introduction de lois similaires dans certains états.La directrice de la Fondation pour l’enfance, Joëlle Sicamois, salue elle la démarche, mais insiste sur l’importance de l’éducation sexuelle pour accompagner ces mesures., ce qui laisse pas mal de marges de manœuvre aux sites pour rester accessibles.Entre pertes économiques pour l’industrie et efficacité limitée pour bloquer l’accès des mineurs,, et on est loin de voir le bout de cette histoire.