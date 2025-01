Mise en examen du fondateur de Coco.gg : un site sous haute surveillance

Le site Coco.gg, désormais fermé

Isaac Steidl, 45 ans, a été placé en garde à vue avant d’être présenté à un juge d’instruction. Mis en examen pour des faits commis entre 2018 et 2024, il est accusé de complicité de trafic de stupéfiants, diffusion d’images pédopornographiques, corruption de mineur et proxénétisme aggravé., en particulier l’administration d’un site facilitant des transactions illicites en bande organisée. Placé sous contrôle judiciaire, il doit verser une caution de 100 000 euros et se voit interdit de quitter le territoire.Coco.gg, anciennement Coco.fr, se présentait comme un, accessible anonymement.. Parmi les affaires les plus notoires, celle des, où le site a été utilisé pour recruter des violeurs. Des guet-apens homophobes, des actes pédocriminels et des faits de proxénétisme ont également été recensés. Selon le parquet de Paris, plus de 23 000 infractions ont été signalées, impliquant 480 victimes identifiées.Face aux doutes et à l’attention croissante des autorités, Steidl avait organisé son départ de France en 2022, en transférant la gestion de sa société en Bulgarie et hébergeant le site sur l’île anglo-normande de Guernesey.. Malgré ces manœuvres, la justice française a réussi à geler des comptes bancaires dans plusieurs pays européens, et en a profité pour saisir plus de cinq millions d’euros.La fermeture de Coco.gg en juin 2024 n’a pas mis fin aux interrogations sur la responsabilité des administrateurs de ce type de sites. À l’instar de Telegram par exemple, Coco.gg est accusé d’avoir permis des crimes graves en raison de l’absence de modération.