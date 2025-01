Ecoutes illicites de Siri : Apple transige pour... 95 millions de dollars

Les accusations à l’origine du procès

Déposé en 2019, un recours collectif avait été déposé contre Apple, suite à un article publié par The Guardian concernant des enregistrements illicites., affirmant qu'il s'agissait d'un contrôle de qualité et qu'elle enregistrait des requêtes Siri pour déterminer l’acuité d’exécution de son assistant.Mais les demandeurs étaient loin d'être convaincus. Pour eux,. Ainsi elle aurait partagé ces enregistrements avec des tiers sans le consentement des utilisateurs. Ces pratiques auraient conduit à dess, soulevant des préoccupations majeures en matière de confidentialité. Les plaignants ont dénoncé ces enregistrements comme étantBien qu’Apple accepte aujourd'hui de payer, cela ne veut pas dire qu’elle reconnaît -juridiquement- avoir commis la moindre faute : c'est le principe de la transaction. La société californienne considère ce règlement comme la meilleure solution pour clore l’affaire.Selon les estimations, cela pourrait concerner des. En réalité, les utilisateurs concernés se partageraient la somme et pourraient donc recevoir… jusqu’àpar appareil compatible Siri, comme les iPhone ou les Apple Watch. Les détails exacts sur la manière de réclamer cette compensation seront précisés une fois que le règlement sera officiellement validé.Depuis, l’entreprise a conduit des examens internes sur la gestion des enregistrements Siri. Elle a aussi ajouté de nouvelles autorisations pour les enregistrements audio sur ses appareils. Elle a enfin introduit des fonctionnalités de confidentialité renforcées, telles que. Ces mesures visaient à apaiser les inquiétudes des utilisateurs et à éviter de futurs litiges similaires.. Cette affaire met en lumière les enjeux croissants autour de la confidentialité des données dans un monde toujours plus connecté, rappelant aux entreprises l’importance de la transparence et du respect des droits des utilisateurs.