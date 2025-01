Fermeture de 138 sites de streaming illégal

Une opération internationale

The Alliance for Creativity and Entertainment

Un problème mondial

Bien que largement consultés aux États-Unis et au Canada, ces sites disposaient d’une audience internationale., ils se concentraient principalement sur le streaming d’événements sportifs, notamment de matchs de football, dont la popularité a véritablement explosé en 2024.Pour aboutir à ce résultat, il a fallu travailler à plusieurs. En effet, l’initiative découle d’une collaboration avec(ACE), une coalition regroupant des géants de l’industrie du divertissement tels que Sony Pictures, Warner Bros., Universal et Walt Disney. Ces entreprises -qui sont très concernées par la question car- ont joué un rôle clé dans l’identification des plateformes illégales.DAZN, critiqué pour ses tarifs élevés, s’est retrouvé parmi les principales victimes. Ces sites pirates étaient souvent promus via des groupes sur Telegram, rendant leur diffusion encore plus accessible à un large public. Bien que ces plateformes permettaient un accès gratuit ou à moindre coût à des contenus payants, elles ne manquaient pas de demander... des contributions financières à leurs utilisateurs.Le phénomène dépasse largement les frontières nord-américaines.. L’une des opérations les plus marquantes a visé un réseau illégal d’IPTV, regroupant plus de 22 millions d’utilisateurs Pour rappel, en coopération avec plusieurs pays européens,Ce dernier permettait de diffuser des contenus provenant de plateformes comme Sky, DAZN, Netflix, Prime Video ou encore Disney+ en contournant tous les droits d’auteur. Il a ainsi généré 250 millions d’euros par mois, avec une prédominance de contenus européens, soit un préjudice total de 10 milliards d’euros de manque à gagner en droits d’auteur.Les utilisateurs de streaming illégal sont très forts pour trouver rapidement de nouvelles alternatives, rendant la lutte contre le piratage sportif et culturel particulièrement complexe. Les autorités, soutenues par des géants du divertissement, poursuivent néanmoins leurs efforts pour limiter les pertes financières causées par cette pratique.