Qui est le champion des réseaux mobiles en 2024 ?

SFR, leader du classement global

Source : nPerf

Orange, champion du débit descendant

Bouygues Telecom : une très bonne latence

Free : des efforts visibles

Une concurrence qui profite aux utilisateurs

En 2024, SFR s’impose comme l’opérateur offrant les meilleures performances globales.. SFR excelle en débit montant avec une moyenne de 16,23 Mb/s, pratique pour l’envoi rapide de fichiers lourds ou le partage en direct. Son score élevé en streaming vidéo confirme également la fluidité de ses services, même en heures chargées. En 5G, il partage la première place avec Orange, renforçant sa position sur le marché des réseaux mobiles. Orange , deuxième du classement général avec 95 558 nPoints, domine sans surprise le débit descendant., particulièrement pour les contenus lourds. Côté 5G, Orange est co-leader grâce à des performances remarquables en navigation web et en streaming. Son infrastructure robuste permet à l’opérateur de rester une valeur sûre pour les utilisateurs plus plus exigeants. Bouygues Telecom se distingue par un temps de réponse minimal avec une latence moyenne de 29,87 ms, un atout clé pour les amateurs de jeux en ligne et les vidéoconférences., assurant une expérience sans interruption. Avec un score global de 96 009 nPoints, Bouygues montre qu’il est toujours dans la course.Dernier du classement avec 85 168 nPoints, Free continue néanmoins de progresser doucement.. Free poursuit son développement sur la 5G, tout en travaillant sur l’amélioration de la qualité de service. Une progression constante qui pourrait lui permettre de remonter dans les classements futurs.L’année 2024 montre une fois encore une concurrence serrée entre les opérateurs., chacun développant ses points forts.Pour les utilisateurs, l’enjeu est toujours de choisir le réseau qui correspond le mieux à leurs besoins,. Sachant que bien sûr, tout dépend aussi de là où vous habitez et travaillez, le mieux étant toujours de tester avec chaque opérateur les endroits où vous avez vraiment besoin de capter le plus.