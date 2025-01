Démantèlement du réseau cuivre : une mine d'or pour Orange !

L’Extinction de l’ADSL et le Début du Démantèlement

Des Enjeux Environnementaux

Le recyclage du cuivre, loin d’être une simple opération de nettoyage, représente un enjeu stratégique pour Orange, tout en contribuant aux objectifs environnementaux du groupe, notamment la neutralité carbone d’ici 2040. Cette transition, bien qu’ambitieuse, est aussi une opportunité pour renforcer l’économie circulaire et permettre à la France de se positionner en acteur clé dans l’industrie du recyclage des métaux.

L’arrêt progressif du réseau cuivre d’Orange, lancé cette semaine dans 162 communes, fait partie d’un plan ambitieux visant à. Le démantèlement des câbles devrait commencer en 2025 et se poursuivre jusqu’en 2032.Il s’agit non seulement de couper définitivement les connexions ADSL, mais aussi de retirer les installations qui supportaient ce réseau, qu’elles soient aériennes ou souterraines. L’objectif de cette opération est aussi, même si certaines parties du réseau -tout particulièrement celles enfouies sans fourreaux- ne pourront pas être recyclées.Le cuivre -l'or rouge- va jouer un rôle central dans ce projet de recyclage de ces câbles. Mais ce n’est pas, précise Bénédicte Javelot, directrice des projets stratégiques et du développement d’Orange France. Certes, la vente de ce cuivre peut rapporter plusieurs milliards d’euros, mais le processus est complexe et coûteux. Le démontage du réseau -qui couvre aujourd’hui- représente un défi logistique et financier énorme.Orange a d’ores et déjà lancé des appels d’offres pour la collecte des câbles et prévoit d’en lancer d’autres pour la partie recyclage métallique, qui devrait démarrer au printemps 2025. La première phase, couvrant la période 2025-2027, sera décisive. En effet, elle marquera le début du traitement des volumes les plus importants, attendus entre 2027 et 2032.avec des entreprises comme Suez, Veolia et Derichebourg. Pour les recycleurs, la mise sur le marché de centaines de milliers de tonnes de cuivre va nécessiter une. Orange, dans une démarche responsable, préfère privilégier les recycleurs locaux, basés en France ou dans des pays voisins, afin de liEn parallèle, l’État français suivra de près cette opération, afin que la filière française profite pleinement des retombées économiques, même si elle ne pourra pas absorber l’intégralité du cuivre recyclé -vu l'importance.