Apple dit non à la suppression de ses programmes liés à la diversité

Une proposition qui divise

La réponse d’Apple

Apple est très transparent sur son site DEI

Une tendance à la baisse des programmes DEI

Le groupe conservateur à l’origine de cette demande s’appuie sur une décision récente de la Cour suprême américaine,. Selon eux, les programmes DEI exposeraient les entreprises à des poursuites judiciaires, mais aussi à des risques financiers et de réputation. Ils citent l’exemple d’entreprises comme Meta et Amazon, qui ont récemment décidé de réduire ou même d’abandonner leurs initiatives similaires.Apple rejette cette proposition, la qualifiant d’« inutile » dans un dépôt réglementaire adressé à ses actionnaires.. Elle critique également la proposition, qu’elle considère comme une tentative d’ingérence dans la gestion de ses activités.Dans son rapport, Apple insiste aussi sur l’importance de maintenir une « culture d’appartenance » permettant à ses employés de travailler dans un environnement inclusif.tout en s’efforçant de promouvoir l’égalité des chances Cette opposition d’Apple arrive alors que plusieurs grandes entreprises américaines revoient à la baisse leurs politiques de diversité., et Amazon, avec d’autres géants comme Walmart et Ford ont limité leurs programmes. Cette tendance montre bien le climat politique de plus en plus hostile vis à vis de ces initiatives, particulièrement dans certains cercles très conservateurs.Apple met en garde ses actionnaires sur les conséquences potentielles d’un abandon de ses politiques DEI.. En choisissant de maintenir ses programmes, Apple prend une position ferme, clairement à rebours de ses concurrents.Dans un contexte où la diversité fait l’objet de débats animés (même dans les commentaires sur Mac4Ever, c’est dire…), Apple reste fidèle à sa stratégie.. Reste à voir si cette décision influencera le positionnement d’autres acteurs du secteur.