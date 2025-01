“Tu m’étonnes que c’était cordial” : Xavier Niel met une balayette au directeur général de Bouygues

cordiales

L’affaire des ententes entre opérateurs

2012 : l’arrivée de Free change tout

relations cordiales

Un rappel toujours d’actualité

Et Niel dans tout ça ?

Pour comprendre pourquoi cette phrase tape là où ça fait mal, il faut revenir 20 ans en arrière. En 2005, l’Autorité de la concurrence avait mis au jour un véritable cartel entre les trois opérateurs historiques : Orange, SFR et Bouygues Telecom.En gros, tout était fait pour que chacun garde sa petite part du gâteau, sans trop marcher sur les plates-bandes des autres. Le tout au détriment des consommateurs, bien sûr, qui devaient se contenter de forfaits coûteux et d’un choix limité.Résultat ? Une amende record de 534 millions d’euros. Orange avait écopé de 256 millions d’euros, SFR de 220 millions, et Bouygues Telecom de 58 millions.Et c’est justement ce système bien huilé que Xavier Niel a fait exploser en débarquant avec Free Mobile en 2012.Si aujourd’hui vous avez un forfait mobile à 10 ou 20 euros, vous pouvez dire merci à Free.Quand Xavier Niel lance Free Mobile, c’est un tremblement de terre dans le secteur. Avec des forfaits sans engagement à des tarifs jamais vus, Free pousse ses concurrents à revoir complètement leurs stratégies.Lesdont parlait le DG de Bouygues ? Elles volent en éclats. Les trois opérateurs historiques, qui avaient si bien cohabité jusqu’alors, se retrouvent à devoir se battre pour ne pas perdre leurs abonnés face aux prix cassés de Free.On l’accuse de tirer les prix vers le bas, de fragiliser le secteur… Mais au final, c’est bien le consommateur qui a été le grand gagnant de cette bataille, avec des prix qui n’ont jamais été aussi bas.En postant cette vidéo, Xavier Niel fait plus que rappeler un souvenir gênant à ses concurrents.Son commentaire,, n’a rien d’innocent. C’est un rappel des pratiques passées des opérateurs historiques et, par la même occasion, une façon de rappeler que Free est toujours là pour faire bouger les choses.Au-delà de l’anecdote, cette affaire d’entente montre à quel point le secteur des télécoms a évolué en deux décennies.Aujourd’hui, la concurrence est plus vive, et les consommateurs ont le choix entre une multitude d’offres, souvent bien plus avantageuses. Xavier Niel reste fidèle à lui-même : provocateur, visionnaire et probablement très agaçant pour ses concurrents.Dans tous les cas, cette publication n’envoie pas un message très subtil à Orange, SFR et Bouygues. Free n’oublie rien, surtout pas leurs erreurs du passé.Xavier Niel, montre encore une fois qu’il maîtrise parfaitement l’art du troll… tout en relançant le débat sur les pratiques du marché.