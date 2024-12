Piratage de Free : un nombre record de plaintes enregistrées par la CNIL

Vague de plaintes record

Enquête en cours par la CNIL

obligation de moyens

L’ ampleur de la fuite de données a entrainée une fuite de données sans précédent de la part de la Cnil. En effet, parmi les data compromises, on trouve noms, adresses e-mail, et, ce qui expose les clients à des risques importants, notamment d’usurpation d’identité et de fraudes financières. Le nombre de victimes potentielles est estimée à environ 19,6 millions de clients Free.Dans cette situation,Ce nombre témoigne d’une sensibilisation accrue des citoyens aux enjeux de la protection des données personnelles. En effet, les abonnés, préoccupés par l’utilisation malveillante de leurs informations, ont massivement saisi l’autorité de régulation.Au vu de l'importance de la fuite,. Cette dernière va tout particulièrement examiner si Free a respecté sonen matière de sécurité des données personnelles.En cas de manquements constatés,. En attendant, les clients sont invités à redoubler de vigilance face à des tentatives d’hameçonnage ou d’escroqueries utilisant leurs informations personnelles. Il leur est conseillé aux abonnés concernés de surveiller leurs comptes bancaires, de signaler toute activité suspecte et, si nécessaire, de demander un changement d’IBAN à leur banque., tels que Libération et La Croix, ont récemment subi des attaques informatiques, souvent liées à des rançongiciels visant à paralyser leurs systèmes.Mais cela aurait pu être pire. Après tout, Boulanger , Free, SFR ou encore l' Assurance Retraite ont été victimes récemment de plusieurs attaques, avec -à chaque fois-Ce type d’incident souligne l’importance pour les entreprises de renforcer leurs dispositifs de protection des données et pour les consommateurs de rester vigilants face aux cybermenaces.