WhatsApp pourra bientôt se connecter à Instagram et Facebook

Une fonctionnalité qui simplifiera les partages

Confidentialité : Meta rassurera les utilisateurs

Un déploiement progressif et des fonctionnalités à venir

Avec cette mise à jour, Meta prévoit de simplifier l’utilisation de ses différentes plateformes. Par exemple, au lieu de publier un même contenu sur WhatsApp , Facebook et Instagram séparément,. Cela inclura en particulier les statuts WhatsApp, qui apparaîtront directement comme Stories sur les autres applications.Une autre nouveauté intéressante sera l’option de connexion unique ou Single Sign-On. Une fois activée, cette fonctionnalité permettra d’utiliser les informations de son compte Facebook ou Instagram pour se connecter à WhatsApp, ou inversement.L’intégration restera facultative et désactivée par défaut. Pour en profiter, les utilisateurs devront activer l’option manuellement dans les paramètres de WhatsApp. Meta affirme également que les messages et appels sur WhatsApp resteront cryptés de bout en bout, même lorsque le compte sera lié à l’Accounts Center.Bon, par contre, une fois les comptes connectés, Meta pourra utiliser certaines données de WhatsApp pour améliorer ses services, y compris la personnalisation des publicités.Cette nouvelle option commencera à être déployée progressivement dans le monde entier au cours des prochains mois. Les utilisateurs verront cette fonctionnalité apparaître dans les paramètres de WhatsApp Meta prévoit également d’élargir les capacités de l’Espace Compte. À l’avenir, il sera possible de gérer les avatars,Avec cette intégration, Meta prévoit de renforcer encore les liens entre ses plateformes.. Si ce n’est pas votre priorité, vous pourrez choisir de ne pas l’activer.