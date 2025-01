WhatsApp déploie une nouvelle fonction d'accessibilité

Des réactions plus accessibles

Désormais, au lieu de maintenir un appui prolongé sur un message pour afficher les options de réaction,. Ce geste est plus rapide et permet d’accéder au panneau d’emojis, offrant davantage de choix que le simple cœur précédemment disponible.En quelques secondes, les utilisateurs peuvent, rendant les interactions plus fluides et engageantes. Avec cette nouvelle méthode, une première liste d’emojis fréquemment utilisés apparaît immédiatement. les utilisateurs peuvent accéder à un plus large éventail d’émotions via un menu déroulant.Cette amélioration peut sembler minime, maisTous les utilisateurs ne sont pas en mesure de maintenir un appui prolongé sur un message, que ce soit pour des raisons de mobilité réduite ou d’ergonomie.Parmi les autres ajouts notables,. Initialement conçus pour les appels vidéo (pratique en cas d'appels professionnels ou tout simplement pour ne pas montrer son intérieur), une trentaine de filtres et d'arrière-plans virtuels sont désormais disponibles pour les. Une trentaine de filtres sont à disposition, ainsi que des autocollants personnalisables.Les utilisateurs peuvent désormais, exactement comme sur iOS. Pour cela, il suffit d’appuyer sur l’icône du sticker pour faire apparaître l’option Caméra, puis de prendre un selfie et de créer votre sticker. Cependant, cette option est pour l’instant limitée aux appareils Android, avec une version iOS en cours de développement et, selon WhatsApp.En effet, il s'agit d'une update côté serveur et celle-ci est automatiquement déployée. Ces améliorations visent à rendre l’application encore plus intuitive et agréable, qu’il s’agisse d’exprimer une émotion ou de personnaliser ses échanges.