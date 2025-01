WhatsApp va permettre de gérer plusieurs comptes sur l'iPhone

Un Fonctionnement Simplifié et Innovant

compte compagnon

Une Parité avec Instagram et une Avancée par Rapport à Android

Disponibilité ?



Bien que Meta n’ait pas encore précisé la date de sortie officielle de cette fonctionnalité pour le grand public, son arrivée en version bêta sur iOS suggère que son déploiement est imminent. Il ne reste plus qu'à évacuer l'énorme éléphant dans la pièce et réclamer une fois encore une application native pour iPad (car pour le moment, il faut se contenter de passer par un navigateur ou une app tierce...).

Jusqu’à présent, la gestion de plusieurs comptes WhatsApp nécessitait soit l’utilisation de l’application WhatsApp Business, soit de recourir à des solutions complexes impliquant plusieurs appareils.Grâce à la version bêta 25.2.10.70, les utilisateurs peuvent désormais :• Configurer un appareil en tant que compte principal, ou• Scanner un code QR pour ajouter un compte existant commeentre les notifications, les discussions, les sauvegardes et les paramètres pour chaque compte. Le basculement entre les comptes sera fluide, sans nécessiter d’applications supplémentaires ni d’appareils distincts.Ce nouvel ajout à WhatsApp assure une cohérence entre les plateformes de Meta et répond à une demande croissante des utilisateurs.Jusqu’alors, cette fonctionnalité était uniquement disponible pour les bêta-testeurs sur Android. L’arrivée sur iOS marque une étape importante, qui élargit l’De plus, cette fonctionnalité est, qui permet de centraliser ses paramètres à travers les différentes plateformes de Meta. Cette intégration ouvre également la voie au