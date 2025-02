ChatGPT sur WhatsApp : maintenant, il écoute et voit aussi

Des échanges plus naturels avec ChatGPT

Connexion de compte et moins de restrictions

Une intégration encore plus fluide dans WhatsApp

Jusqu’ici, ChatGPT sur WhatsApp se limitait aux messages textuels. Pas très pratique quand on veut expliquer quelque chose rapidement. Désormais, vous pouvez envoyer une photo pour identifier un objet,pour voir si elle peut proposer une solution.Autre nouveauté : l’audio. Au lieu de taper un long message, il suffit d’enregistrer une note vocale. ChatGPT la transcrit et vous répond en texte. Pratiqueou si vous voulez éviter de jongler avec le clavier. Ça devrait vous rappeler un peu les vocaux interminables avec vos amis, mais avec une IA à l’autre bout du fil cette fois.Jusqu’à présent, utiliser ChatGPT sur WhatsApp était assez limité, surtout pour ceux qui n’avaient pas de compte OpenAI. Avec cette mise à jour, vous pouvez lier votre compte ChatGPT, qu’il soit gratuit, Plus ou Pro.Autre assouplissement : la limite des appels IA de 15 minutes par mois a été revue. OpenAI n’a pas précisé exactement à quel point elle a été élargie, maisAvec cette mise à jour, OpenAI tente de rendre ChatGPT plus accessible et moins contraignant à utiliser au quotidien.Évidemment, il y a encore quelques limites : ChatGPT ne peut toujours pas répondre par la voix, uniquement en texte. Et OpenAI précise que les messages peuvent être analysés pour des raisons de sécurité, donc mieux vaut éviter de lui confier des informations trop sensibles.Reste à voir si on va finir par lui envoyer des vocaux aussi spontanément qu’à nos potes (dit-il alors qu’il déteste les vocaux).Ces nouveautés ne sont pas encore disponibles en Europe,