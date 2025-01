Publicité sur X : Apple envisage son retour

Un retour après une suspension en 2023

X en quête de nouveaux revenus publicitaires

Les prochaines semaines nous diront si Apple concrétisera effectivement son retour sur X et comment ce choix sera perçu par le public et les autres annonceurs.

Cependant, en novembre 2023, la firme -aux cotés de Comcast ou Disney- avait suspendu ses campagnes publicitaires après des déclarations controversées du milliardaire mais aussi de plaintes concernant la diffusion de publicités d'Apple aux côtés de contenus antisémites.. Il a tout de même conseillé à ces sociétés. Histoire de bien souligner les destinataires de son message, il avait également lancé au passage unpour Bob Iger.Il avait ensuite présenté des excuses lors de l'évènement, organisé par le. Mais c'était à la fois un peu tard et un peu vide, puisqu'il a recommencé depuis et à de nombreuses occasions.Quoiqu'il en soit, le vent a tourné du côté de la Maison Blanche et. Mais pour Cupertino,, notamment après ce geste polémique d'Elon Musk, lors de l'investiture de Donald Trump. Toutefois, l'homme d'affaires entretient des liens étroits avec l’ancien président américain, ce qui pourrait influencer certaines décisions politiques liées aux entreprises techs (et aux taxes sur les produits importés).La plateforme qui traverse une période difficile pourrait donc en profiter pour renflouer ses caisses. En janvier, Elon Musk a admis que la croissance des utilisateurs stagnait et que les revenus publicitaires étaient en berne.