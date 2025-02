Brevet : Apple voudrait faire de l’iPhone une télécommande universelle

Un iPhone transformé en Télécommande Universelle

un appareil de communication sans fil

Controlling Electronic Devices Based On Wireless Ranging

Comment cela fonctionne ?

Celui-ci serait doté de pouvoirs magiques ! Il serait ainsi capable de-s'il est suffisamment proche- à travers ses mouvements via des capteurs intégrés.Apple justifie cette avancée en expliquant que l’utilisation actuelle des appareils peut entraîner des interactions frustrantes, amoindrissant l’expérience utilisateur.Plutôt que d’ouvrir une application ou d’utiliser des boutons spécifiques, il suffirait d’pour allumer un téléviseur, régler le volume ou même activer un appareil connecté comme une bouilloire ou un système audio. Notons qu'il est déjà possible d'agiter son iPhone pour annuler la dernière action par exemple.Ainsi, l’iPhone va identifier lad’interagir avec un appareil à proximité. Il va alors identifier l’appareil cible (grâce à la distance, l’orientation et l’analyse des gestes). L’utilisateur devra alorsavant que l’iPhone ne puisse(par exemple changer de titre dans une playlist).Apple a déjà expérimenté ce type d’intégration avec l'Apple Watch et Apple Car Key, qui permettent respectivement de déverrouiller un Mac ou une voiture sans interaction physique directe.. Ce brevet pourrait également aller encore plus loin en permettant d'enlever certaines demandes d’authentification.Cette innovation pourrait enfin s’intégrer dans le(le petit panneau de contrôle en préparation aux côté des autres nouveautés domotiques attendues en 2025 ). On peut imaginer une maison où tous les appareils Apple et domotiques réagissent simplement à un mouvement de l’iPhone.