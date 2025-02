Bill Gates : "Moi aussi, j’ai peur de l’IA"

Code source. Mes débuts

Mes parents étaient à l'aise. Ils ont passé beaucoup de temps à nous élever. Ma grand-mère était fabuleuse. D'apprendre à jouer aussi bien qu'elle aux cartes, ça m'a stimulé le cerveau. Elle m'a lu beaucoup de livres aussi. Et donc, en y repensant, j'ai eu une chance incroyable dans tous les domaines

« Je vais avoir 70 ans cette année, et Microsoft va avoir 50 ans, ma fondation aura 25 ans, et mon papa aurait eu 100 ans cette année. » Bill Gates

Moi aussi, j’ai peur. C’est une promesse extraordinaire d’utiliser l’intelligence artificielle pour donner des tuteurs individuels aux gens, pour aider la recherche médicale (…) Ça accroît la productivité, ça va nous laisser beaucoup de temps libre

les gouvernements doivent jouer un rôle clé pour s’assurer que les avantages de l’IA soient maximisés tout en minimisant les risques potentiels.

Je pense qu’on a été un peu naïfs sur l’impact des réseaux sociaux

« Steve et moi avions en commun d'être des leaders de la révolution technologique. On travaillait très dur tous les deux, on motivait les gens. Mais, lui, c'était un génie du design. Il avait l'intuition des choses. Lui, il n'était pas ingénieur. Moi, je suis un ingénieur. »

. Il voue une grande reconnaissance à ses parents. Son père exerçait comme avocat, tandis que sa mère occupait un poste de cadre en entreprise. Il dédie son livre à ses deux sœurs.Parmi les figures marquantes de son enfance,, sans jamais lui accorder de victoire facile.Pour autant,: il se décrit comme un enfant impulsif, souvent en proie à la colère et au mal-être, qui rejetait toute forme d’autorité. On le qualifiait tour à tour d’odieux et d’arrogant. Si certains le voyaient comme un enfant précoce, d’autres le considéraient au contraire comme totalement inadapté.Dès son plus jeune âge,Sa découverte de l’informatique à 13 ans est une révélation, et il apprend rapidement à programmer. À 14 ans,, connaissant un succès fulgurant. Déjà à 20 ans, il entrevoit l’avenir de l’intelligence artificielle.Au delà des souvenirs d'enfance, Léa Salamé lui pose aussi quelques questions plus contemporaines : l'IA et les réseaux sociaux.Bill Gates a déclaré :. Il a toutefois ajouté qu’il est essentiel d’aborder cette technologie avec prudence, en se demandant si elle évoluera “de la bonne manière”.affirmant queIl a insisté sur l’importance d’une collaboration entre les secteurs public et privé pour établir des cadres éthiques et des politiques garantissant une utilisation responsable de l’IA., admettant :. Cette réflexion souligne la nécessité d’une approche plus critique et informée face aux technologies émergentes.