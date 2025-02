L'AI Act est applicable ! Qu'est-ce que cela va changer ?

Un texte pionnier ou un coup d'épée dans l'eau ?

Les quatre classifications de l'IA :



• IA interdite : pratiques jugées dangereuses, comme la manipulation cognitive à grande échelle ou la notation sociale par l’IA.

• IA à haut risque : systèmes ayant un impact direct sur la sécurité ou les droits fondamentaux (ex. : reconnaissance faciale, IA dans le recrutement, santé, éducation).

• IA à risque limité : obligation de transparence pour certaines applications (ex. : deepfakes, chatbots).

• IA à risque minimal : usage libre, sans restriction (ex. : filtres photo, recommandations de contenu).

Qu'est-ce que la loi européenne sur l'IA ?



La loi sur l'IA est un règlement européen sur l'intelligence artificielle (IA). Il s'agit du premier règlement complet sur l'IA établi par un organisme de réglementation important. La loi classe les applications de l'IA dans trois catégories de risque. Premièrement, les applications et les systèmes qui créent un risque inacceptable, tels que les systèmes de notation sociale gérés par le gouvernement, comme ceux utilisés en Chine, sont interdits. Deuxièmement, les applications à haut risque, comme un outil de balayage de CV qui classe les candidats à l'emploi, sont soumises à des exigences légales spécifiques. Enfin, les applications qui ne sont pas explicitement interdites ou répertoriées comme présentant un risque élevé échappent en grande partie à la réglementation.

Une régulation qui n'est pas unanime

Adopté en mai 2024 après des négociations intenses entre les États membres, l’AI Act vise à. Pour cela, le texte a établi quatre catégories auxquelles correspondent des niveaux de sécurité.Jusqu’à présent, l’AI Act était en vigueur, mais pas tout à fait applicable. Depuis le 2 février 2025,, comme la fin de la reconnaissance des émotions sur le lieu de travail et dans les écoles, l'interdiction des systèmes de surveillance biométrique généralisée ou encore la suppression des systèmes de notation sociale à la chinoise D’autres exigences s’appliqueront progressivement, notamment pour les entreprises développant ou exploitant desLes entreprises ayant une activité en Europe doivent donc anticiper les prochaines échéances de l’AI Act. D’ici 2026, elles devront respecter des normes strictes portant notamment sur l', des audits réguliers et un contrôle renforcé des algorithmes et une transparence accrue sur les données et les décisions automatisées. Certaines sociétés -notamment dans les secteurs clés de la tech, la finance et la santé- doivent donc revoir leurs stratégies dès maintenant pour se conformer aux nouvelles réglementations.Certains craignent qu’freine l’innovation et la compétitivité européenne face aux États-Unis et à la Chine,. D’autres estiment au contraire que cet encadrement est nécessaire pour éviter les dérives et garantir un développement éthique de l’IA.. Mais arrivera-t-elle à réaliser ce vœux pieux ? Les prochaines années seront décisives pour mesurer l’impact réel de l’AI Act et son influence sur l’innovation technologique en Europe. Les entreprises, elles, n’ont pas vraiment de choix et doivent s’adapter dès maintenant à ce nouveau cadre réglementaire.