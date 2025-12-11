Free lance un site pour savoir quand l'ADSL sera coupé chez vous

On en dit quoi ?



L'initiative de Free est plutôt bien pensée. Avoir une date précise à une adresse donnée, c'est plus utile qu'une simple carte par commune. Évidemment, l'opérateur ne fait pas ça par pure philanthropie et en profite pour pousser ses offres fibre, mais c'est de bonne guerre. Pour les 80% de foyers déjà raccordés à la fibre, la question ne se pose plus. Pour les autres, mieux vaut anticiper que de se retrouver sans connexion du jour au lendemain.