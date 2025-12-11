Free lance un site pour savoir quand l'ADSL sera coupé chez vous
Par Vincent Lautier - Publié le
Free vient de mettre en ligne un outil qui permet de connaître la date de coupure de l'ADSL à une adresse précise. Une initiative pratique alors que près de 10 000 communes françaises ont déjà une échéance officielle pour la fin du réseau cuivre.
L'outil proposé par Free est accessible gratuitement sur son site. Il suffit d'entrer une adresse pour savoir si l'ADSL y sera bientôt coupé et, le cas échéant, connaître la date précise de la fermeture du réseau cuivre. Si aucune échéance n'est encore programmée pour votre adresse, Free rappelle qu'il est tout de même préférable d'anticiper la transition vers la fibre. L'opérateur propose d'ailleurs un lien direct vers son simulateur d'éligibilité pour vérifier si votre logement peut déjà être raccordé.
Sans surprise, l'opérateur accompagne son outil de quelques arguments commerciaux. Free rappelle que ses Freebox sont compatibles avec la fibre, et que les modèles trop anciens peuvent être échangés gratuitement contre une version plus récente. Le tarif reste identique lors du passage à la fibre. Pour les clients d'autres opérateurs, Free annonce rembourser jusqu'à 100 euros de frais de résiliation, offrir les 49 euros de frais de mise en service et permettre de conserver son numéro de téléphone fixe sur simple demande.
Le réseau cuivre, géré historiquement par Orange, sera progressivement démantelé d'ici 2030. Depuis 2024, les communes sont déconnectées par vagues successives. La fibre s'est imposée comme la norme avec 26,3 millions d'abonnés et 93,5% des foyers raccordables. L'ADSL ne compte plus que 4,5 millions d'abonnés en France. Pour ceux qui doivent effectuer des travaux de raccordement, une aide de l'État peut atteindre 1 200 euros sous conditions de ressources.
L'initiative de Free est plutôt bien pensée. Avoir une date précise à une adresse donnée, c'est plus utile qu'une simple carte par commune. Évidemment, l'opérateur ne fait pas ça par pure philanthropie et en profite pour pousser ses offres fibre, mais c'est de bonne guerre. Pour les 80% de foyers déjà raccordés à la fibre, la question ne se pose plus. Pour les autres, mieux vaut anticiper que de se retrouver sans connexion du jour au lendemain.
Un outil simple et direct
L'outil proposé par Free est accessible gratuitement sur son site. Il suffit d'entrer une adresse pour savoir si l'ADSL y sera bientôt coupé et, le cas échéant, connaître la date précise de la fermeture du réseau cuivre. Si aucune échéance n'est encore programmée pour votre adresse, Free rappelle qu'il est tout de même préférable d'anticiper la transition vers la fibre. L'opérateur propose d'ailleurs un lien direct vers son simulateur d'éligibilité pour vérifier si votre logement peut déjà être raccordé.
Free en profite pour séduire les retardataires
Sans surprise, l'opérateur accompagne son outil de quelques arguments commerciaux. Free rappelle que ses Freebox sont compatibles avec la fibre, et que les modèles trop anciens peuvent être échangés gratuitement contre une version plus récente. Le tarif reste identique lors du passage à la fibre. Pour les clients d'autres opérateurs, Free annonce rembourser jusqu'à 100 euros de frais de résiliation, offrir les 49 euros de frais de mise en service et permettre de conserver son numéro de téléphone fixe sur simple demande.
L'ADSL vit ses dernières années
Le réseau cuivre, géré historiquement par Orange, sera progressivement démantelé d'ici 2030. Depuis 2024, les communes sont déconnectées par vagues successives. La fibre s'est imposée comme la norme avec 26,3 millions d'abonnés et 93,5% des foyers raccordables. L'ADSL ne compte plus que 4,5 millions d'abonnés en France. Pour ceux qui doivent effectuer des travaux de raccordement, une aide de l'État peut atteindre 1 200 euros sous conditions de ressources.
On en dit quoi ?
L'initiative de Free est plutôt bien pensée. Avoir une date précise à une adresse donnée, c'est plus utile qu'une simple carte par commune. Évidemment, l'opérateur ne fait pas ça par pure philanthropie et en profite pour pousser ses offres fibre, mais c'est de bonne guerre. Pour les 80% de foyers déjà raccordés à la fibre, la question ne se pose plus. Pour les autres, mieux vaut anticiper que de se retrouver sans connexion du jour au lendemain.