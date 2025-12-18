Il diffusait l'insoutenable : la France interdit officiellement ce site, le plus violent du monde

On en dit quoi ?



Difficile de pleurer sur le sort de ce site dont le contenu est objectivement insupportable. Par contre, on peut noter que l'Arcom utilise de plus en plus l'article 6-3 de la LCEN comme un couteau suisse juridique, que ce soit pour des sites gore, des plateformes de streaming ou même des marketplaces comme Shein. Une tendance qui va quand même poser quelques questions sur les limites de cette approche, même si dans le cas présent la mesure semble proportionnée. Est-ce que l'interdiction de ce genre de site vous semble être une bonne mesure ? Ou ça vous semble liberticide ?