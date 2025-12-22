Ils ont téléchargé tout Spotify, et 300 To de musiques finissent en torrents

On en dit quoi ?



En fait c'est assez interessant. Anna's Archive n'a pas totalement tort en pointant que Spotify représente un point de défaillance unique pour des millions de titres. Si la plateforme disparaissait demain, une partie de ce catalogue pourrait effectivement s'évaporer. Par contre, invoquer la préservation culturelle pour justifier une distribution gratuite massive est franchement discutable, surtout quand les artistes sont déjà mal rémunérés par le streaming. Pour l'instant, seules les métadonnées ont été publiées, les fichiers audio suivront progressivement.