Amazon lance l'eero Outdoor 7, un routeur Wi-Fi pour le jardin
Par Vincent Lautier - Publié le
Amazon dévoile l'eero Outdoor 7, son tout premier routeur Wi-Fi maillé prévu pour fonctionner en extérieur, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il fasse 55 degrés à l'ombre.
Jusqu'à présent, eero ne proposait que des routeurs pour l'intérieur, et il fallait se débrouiller avec un signal qui s'effondrait dès qu'on posait un pied sur la terrasse. L'eero Outdoor 7 change la donne avec une certification IP66 : il encaisse la poussière, la pluie, la neige et fonctionne entre -40 °C et 55 °C.
Amazon annonce 1 390 m² de couverture en extérieur avec un seul module. Côté technique, on est sur du Wi-Fi 7 bibande (2,4 et 5 GHz) avec un débit théorique de 2,1 Gb/s, un port Ethernet 2,5 GbE compatible PoE, et un hub domotique intégré qui gère Thread, Zigbee et Matter.
L'appareil se fixe au mur ou sur un poteau avec le support fourni. Amazon a prévu des kits de montage pour le bois, le ciment, l'enduit et le PVC. L'alimentation passe par un adaptateur PoE+ de 30 W inclus dans la boîte, avec un câble de 5,7 mètres au total. Si vous avez déjà un câble Ethernet le long de la façade, vous pouvez alimenter le routeur directement en PoE sans prise secteur. La configuration se fait via l'application eero, et l'appareil s'intègre à un réseau eero existant grâce au logiciel TrueMesh. Il est rétrocompatible avec toutes les anciennes générations. Deux Outdoor 7 peuvent aussi créer un pont sans fil jusqu'à 300 mètres en champ libre, pratique pour relier un garage ou un atelier éloigné.
Le gros absent, c'est la bande 6 GHz. L'eero Outdoor 7 est bibande, pas tribande, ce qui veut dire qu'il ne profite pas du spectre le plus rapide du Wi-Fi 7.
L'idée est bonne : un routeur mesh taillé pour le jardin ou la terrasse d'un restaurant, c'est un vrai besoin que personne ne couvrait correctement jusqu'à présent. Mais l'absence de 6 GHz et le prix européen refroidissent un peu, même si on aime bien les solutions Eero.
Du Wi-Fi au fond du jardin
Jusqu'à présent, eero ne proposait que des routeurs pour l'intérieur, et il fallait se débrouiller avec un signal qui s'effondrait dès qu'on posait un pied sur la terrasse. L'eero Outdoor 7 change la donne avec une certification IP66 : il encaisse la poussière, la pluie, la neige et fonctionne entre -40 °C et 55 °C.
Amazon annonce 1 390 m² de couverture en extérieur avec un seul module. Côté technique, on est sur du Wi-Fi 7 bibande (2,4 et 5 GHz) avec un débit théorique de 2,1 Gb/s, un port Ethernet 2,5 GbE compatible PoE, et un hub domotique intégré qui gère Thread, Zigbee et Matter.
Installation et alimentation
L'appareil se fixe au mur ou sur un poteau avec le support fourni. Amazon a prévu des kits de montage pour le bois, le ciment, l'enduit et le PVC. L'alimentation passe par un adaptateur PoE+ de 30 W inclus dans la boîte, avec un câble de 5,7 mètres au total. Si vous avez déjà un câble Ethernet le long de la façade, vous pouvez alimenter le routeur directement en PoE sans prise secteur. La configuration se fait via l'application eero, et l'appareil s'intègre à un réseau eero existant grâce au logiciel TrueMesh. Il est rétrocompatible avec toutes les anciennes générations. Deux Outdoor 7 peuvent aussi créer un pont sans fil jusqu'à 300 mètres en champ libre, pratique pour relier un garage ou un atelier éloigné.
Pas de bande 6 GHz
Le gros absent, c'est la bande 6 GHz. L'eero Outdoor 7 est bibande, pas tribande, ce qui veut dire qu'il ne profite pas du spectre le plus rapide du Wi-Fi 7.
On en dit quoi ?
L'idée est bonne : un routeur mesh taillé pour le jardin ou la terrasse d'un restaurant, c'est un vrai besoin que personne ne couvrait correctement jusqu'à présent. Mais l'absence de 6 GHz et le prix européen refroidissent un peu, même si on aime bien les solutions Eero.