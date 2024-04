Amazon Prime Video sans pub, c'est 1,99€ en plus par mois !

De la pub dans la formule de base !

Comment souscrire ?

Prime et abonnements

Regarder sans publicité

Sans publicité

Sans Publicité

Depuis aujourd'hui, les abonnés français ont accès à la formule sans pub, cette dernière s'affichant en gros quand on utilise le service. Concrètement, l'abonnement de base ne change pas, et par défaut tout le monde se voit imposer le visionnage des publicités.Ce qui représentera 24 euros en plus par an.. La firme avait prévenu par mail de ce changement qui est également arrivé au Royaume-Uni, en Allemagne et au Canada.. Le groupe avait indiqué que le programme serait déployé en France, en Italie, en Espagne, au Mexique et en Australie par la suite...Certains ont pu souscrire à la version sans pub en cliquant sur le mail arrivé il y a quelques semaines,. Sur l'application, il suffit de se rendre dans les paramètres du compte en cliquant sur la petite roue en haut à gauche >. A partir de là, il suffit de valideren cliquant ici . On note l'apparition d'un lien direct en haut à droite dénomméEn cliquant dessus, après s'être loggé (si ce n'était pas déjà fait), on arrive à l'écran suivant avec(ce n'est pas très lisible mais on le repère bien).Notons qu'il est possible de changer de moyen de paiement et d'adresse de facturation à ce stade., comme la livraison plus rapide, l'accès au service Prime Video et Amazon Music ou encore un abonnement offert à une chaine Twitch par mois. Amazon propose un essai gratuit du service Prime pendant 30 jours qui permet également de bénéficier des offres Prime Day.