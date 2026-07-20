Jony Ive, le grand absent du procès entre Apple et OpenAI

Qu’en penser ?



Cette affaire illustre surtout l’intensification de la guerre des talents entre Apple et OpenAI. Selon Bloomberg, plus de 400 anciens employés d’Apple travailleraient désormais pour OpenAI. La société de Sam Altman préparerait un ou plusieurs produits conçus avec l’expertise de Jony Ive et entend, à plus long terme, à proposer une nouvelle façon d’interagir avec l’intelligence artificielle, au point d’être présenté comme un concurrent potentiel de l’iPhone.



L’absence de Jony Ive dans cette procédure est probablement le détail le plus révélateur de toute l’affaire. Attaquer celui qui a façonné l’iMac, l’iPod, l’iPhone ou encore l’Apple Watch aurait inévitablement attiré l’attention bien au-delà du dossier judiciaire. En concentrant ses accusations sur Tang Tan, Apple évite de transformer cette bataille juridique en affrontement avec l’une des figures les plus respectées de son histoire, tout en laissant entendre que la rivalité avec OpenAI ne fait sans doute que commencer.